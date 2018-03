Heidelberg. (pol/mün) Am Samstagmorgen gegen 4.50 Uhr meldete sich ein 22-Jähriger bei der Polizei und teilte mit, dass ihm am Bismarckplatz in Höhe des Taxistandes von einem unbekannten Täter unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden sei. Das Opfer hatte eine Platzwunde und ein angeschwollenes Auge, heißt es im Polizeibericht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos. Ein bei dem 22-Jährigen freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille.

Der Täter soll blonde, kurze Haare sowie eine etwas kräftigere Statur haben. Bekleidet sei er mit einer helleren Hose und einem dunkelblauen Mantel gewesen.

Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 06221/991700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte melden.