Heidelberg. (pol/rl) Wegen des Verdachts der Körperverletzung festgenommen wurde ein ein 17-Jähriger am Freitagmorgen. Laut Polizeibericht soll der Jugendliche an einer Straßenbahn-Haltestelle am Bismarckplatz mit einem 21-Jährigen in Streit geraten sein. Nachdem er dem 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug, flüchtete er in Richtung Weststadt.

Als er kurz danach am Polizeirevier Heidelberg-Mitte vorbeilief, beleidigte er ohne Anlass einen Polizeibeamten. Wenig später wurde der 17-Jährige gegen 3.30 Uhr in der Römerstaße erkannt und festgenommen. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er einem Erziehungsberechtigten übergeben.