Heidelberg. (pol/van) Unbekannte hatten es am Dienstag und am Mittwoch auf einen 15- und einen 35-Jährigen abgesehen, wie die Polizei berichtet.

Der Jugendliche befand sich am Dienstag gegen 20 Uhr mit zwei Freunden an einer Parkbank in Höhe der Hospitalstraße 1 im Stadtteil Bergheim, als auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Gruppe von sechs Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren randaliert und den 15-Jährigen beleidigt haben soll.

Der 15-Jährige habe dann nach Angaben der Beamten auf die Provokationen reagiert und etwas der Gruppe zugerufen. Daraufhin hätte ihn ein bislang Unbekannter aus der Gruppe heraus geschubst, ein anderer ihn dann mehrfach in den Bauch und in den Rücken getreten. Der 15-Jährige sei daraufhin in Richtung Bismarckplatz geflüchtet.

Der erste Gesuchte soll 14 bis 16 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er soll eine braune Hautfarbe sowie einen kleinen Oberlippenbart haben. Außerdem trug er eine schwarze Kappe. Der zweite Täter soll ebenfalls etwa 14 bis 16 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß sein. Er soll eine breite Statur sowie braune, stoppelige Haare haben. Zur Tatzeit trug der Jugendliche ein Langarmshirt mit roten Rosen auf dem Ärmel und eine schwarze, dünne Jacke.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/34180.

Am Mittwoch, gegen 00.20 Uhr wurde ein 35-Jähriger in der Märzgasse/Hauptstraße im Stadtteil Altstadt von einem bislang unbekannten Täter auf die Nase geschlagen. Dabei erlitt das Opfer einen Nasenbeinbruch. Die Umstände der Tat sind bislang unbekannt. Bekannt ist offenbar nur, dass der 35-Jährige zuvor sich mit "unqualifizierten Kommentaren" in ein Gespräch zweier namentlich bekannten Zeugen in der Hauptstraße eingemischt und dabei aufgefallen sein soll.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/991700.