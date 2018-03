Heidelberg. (pol/sbl) Eine Straßenbahn erfasst am Dienstagmittag ein 14-jähriges Mädchen am Bunsengymnasium, das nach Angaben der Polizei bei rot die Straße überqueren wollte. Das Mädchen wurde nur leicht verletzt und nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in einem Krankenhaus ambulant weiterbehandelt. Sachschaden entstand keiner. Der Straßenbahnverkehr war zwischen 12.20 und 12.50 Uhr beeinträchtigt.