Heidelberg. (pol/run) Beim Polizeirevier Heidelberg-Süd wurden am Mittwoch drei Diebstähle aus Fahrradkörben gemeldet. Die Opfer hatten ihre Taschen und Rucksäcke, die von bislang unbekannten Tätern in einem von den Frauen nicht bemerkten Augenblick gestohlen wurden, lose in den Fahrradkörben deponiert.

In den Behältnissen befanden sich die Geldbörsen mit Bargeld und persönlichen Ausweispapieren, EC-Karten, Handys sowie die Tageseinnahmen einer Bäckerei. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf weit über 500 Euro.

Die drei Opfer waren unabhängig voneinander in der Nähe des Bahnhofs Südstadt/Weststadt unterwegs.

In einem Fall fielen einer 59-jährigen Heidelbergerin am Mittwochabend gegen 19 Uhr zwei jugendliche Radfahrer im Bereich der Liebermann-/Rohrbacher Straße auf und wenig später das Fehlen ihrer Tasche, in der sich auch die Tageseinnahmen ihrer Arbeitsstätte befanden.

Ihr kam zumindest ein Täter recht "frech" vor; beide fuhren ohne Licht. Die beklauten Frauen erstatteten Anzeige bei der Polizei. Ein Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 16 - 18 Jahre alt, leicht stämmige Statur, schwarze Haare, dunkler Teint. Sein Mountainbike hatte breite Reifen.

Nach Angaben eines Opfers müsste "ihr" Diebstahl von einer Passantin im Bereich Phillip-Otto-Runge-/Römerstraße beobachtet worden sein. Diese wie auch sonstige Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt generell davor, Wertsachen in einem Fahhradkorb zu transportieren.