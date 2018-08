Heidelberg. (pol/mare) In der Nacht auf Donnerstag sind Unbekannte in ein Lokal in Bergheim ein. Die Einbrecher schlugen nach Mitteilung der Polizei zwischen Mitternacht und 1.30 Uhr die Scheibe zur Damentoilette der Gaststätte in der Kurfürsten-Anlage ein und stiegen anschließend in den Gastraum ein.

Im Keller öffneten sie gewaltsam eine verschlossene Tür und drangen in den dahinter liegenden Raum ein. Anschließend verließen sie die Räume auf gleichem Weg. Ob die Einbrecher etwas mitgehen ließen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Bereits am frühen Sonntagmorgen wurde an gleicher Stelle eingebrochen. Die Einbrecher stahlen damals Wechselgeld aus einem Kellnergeldbeutel sowie mehrere Flaschen verschiedenen hochprozentigen Alkohols.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 0 62 21 / 99 17 00, zu melden.