Heidelberg. (RNZ/rl) Die Stadtwerke Heidelberg modernisieren das Umspannwerk Ost am Gaisbergtunnel zwischen Weststadt und Altstadt. Am 21. Februar kommt es dabei zu Einschränkungen im Verkehr und für die Anwohner, teilten die Stadtwerke mit. Zwei jeweils 70 Tonnen schwere Transformatoren sollen am Mittwochabend abgeholt und zur Überholung zu einer Fachfirma transportiert werden.

Hierzu wird am Mittwochmorgen ab 4 Uhr ein Kran an der Zufahrt zum Adenauerplatz 8 aufgebaut. Mit größeren Verkehrsbeeinträchtigungen sei dabei nicht zu rechnen, hieß es. Nach dem Berufsverkehr sollen gegen 19 Uhr der Radweg sowie eine der beiden Straßenspuren zwischen der Gaisbergstraße und dem Gaisbergtunnel voraussichtlich bis 22 Uhr gesperrt werden. Währenddessen werden die Transformatoren per Kran auf zwei Tieflader geladen.

Das Umspannwerk stamme aus den 60er Jahren. Die Transformatoren seien inzwischen überholungsbedürftig. Ihre Aufgabe im Stromnetz der Weststadt sei es, die Spannung im Netz von Hoch- auf Mittelspannung umzuwandeln.

Die Stadtwerke bezeichnen das sechs Millionen Euro teure Sanierungsprojekt als Investition in die Zuverlässigkeit der Stromversorgung in Heidelberg. Die Arbeiten werden voraussichtlich im ersten Quartal 2019 abgeschlossen sein, teilten die Stadtwerke mit.