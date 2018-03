Heidelberg. (pol/gun) Im Heidelberger Stadtgebiet machten viele Bürger am Wochenende erneut Erfahrung mit Trickbetrügern am Telefon. Laut einer Pressemitteilung der Polizei wurden allein am Sonntagabend fast ein Dutzend Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten registriert.

Bewohner der Altstadt, Handschuhsheim, Neuenheim sowie Ziegelhausen wurden von den angeblichen Ordnungshütern kontaktiert, die eine bekannte Masche probierten. Sie behaupteten eine rumänische Einbrecherbande festgenommen zu haben, bei der eine Liste mit persönlichen Daten gefunden wurden. Diese Informationen müssten nun abgeglichen werden.

Doch die Heidelberger erwiesen sich als überwiegend zu clever für die Betrüger. Lediglich in einem Fall gab eine Seniorin Auskünfte über zu Hause deponierten Schmuck und auch Bargeld.

Trotz einer Terminvereinbarung erschienen die angeblichen Polizisten nicht. Alle anderen Angerufenen beendeten die Anrufe vorzeitig, bei einigen sei die gefälschte Rufnummer "06221/110" angezeigt worden.

Aufgrund der jüngsten Vorfälle weist die Polizei abermals darauf hin, keine Angaben über Besitz- oder Vermögensverhältnisse zu machen und auf keinen Fall ein Treffen zu vereinbaren. Betroffene sollten die Gespräche sofort beenden und die echte Polizei verständigen.