Heidelberg. (pol/kau) Zum zweiten Mal hat die Verkehrspolizei Heidelberg in der Mittermaierstraße, Ecke Alte Eppelheimer Straße, Fahrradfahrer kontrolliert.

Zwischen 9.15 und 10 Uhr wurden wieder zwölf Radler angehalten, die über eine rote Ampel fuhren. Das teilen die Beamten mit. Ein Radler telefonierte während der Fahrt mit seinem Handy.

Auch dieses Mal blieb eine unbekannte Anzahl von Verstößen ungeahndet, während die Personalien der angehaltenen Radler notiert wurden.

Ausgangslage war ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, bei dem ein dreijähriges Kind, das gegen 8.30 Uhr mit seiner Mutter vom Landfriedkomplex aus die Mittermaierstraße in Richtung Alte Eppelheimer Straße überquerte, von einer Fahrradfahrerin angefahren wurde. Diese hatte auf der Mittermaierstraße trotz roter Ampel die Kreuzung Alte Eppelheimer Straße passiert. Das Kind wurde dabei leicht verletzt.

Die Verkehrspolizei Heidelberg fühlt sich in ihrer Einschätzung bestätigt, auch in Zukunft an der Kreuzung Mittermaierstraße/Alte Eppelheimer Straße sowie auch an den Kreuzungen Vangerowstraße und Bergheimer Straße entlang der Mittermaierstraße Kontrollen fortzusetzen.