Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Auffahrunfall an einer roten Ampel kam es in der Emil-Mayer-Straße am Mittwochnachmittag. Laut Polizeibericht war eine 28-jährige Renault-Fahrerin auf der Emil-Mayer-Straße von der Eppelheimer Straße kommend in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. An einer roten Ampel hielten sie und eine 20-jährige Fiat-Fahrerin an. Kurz darauf prallte ein drittes Auto auf den Fiat auf und schob diesen auf den Renault. Danach fuhr der Unfallverursacher in unbekannte Richtung davon.

Die 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat Heidelberg bitte Zeugen des Unfalls sich unter der 0621/174-4140 zu melden.