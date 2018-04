Heidelberg. (pol/mare) Mehrere Einbrüche haben sich in den letzten Tagen in Heidelberg ereignet. Das teilt die Polizei mit.

In ein Gebäude der Stadt Heidelberg in der Heiliggeiststraße ließen sich offenbar Unbekannte über das vergangene Wochenende einschließen und durchwühlten verschiedene Büroräume. Gestohlen wurden bisherigen Erkenntnissen nach mehrere Laptops, i-Pads, Handys sowie eine Fotokamera im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Einbruch wurde am Montagmorgen von Bediensteten bemerkt und die Polizei alarmiert. Da keinerlei Hebelspuren an Fenstern festgestellt wurden, geht die Polizei davon aus, dass sich die Täter haben einschließen lassen.

Eine Metzgerei in der Altstadt war in der Nacht zum Montag das Ziel von bislang nicht ermittelten Tätern. Diese brachen die Holzeingangstür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Aus dem Tresenbereich stahlen sie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Der angerichtete Sachschaden schlägt mit weiteren hundert Euro zu Buche. Ein Angestellter bemerkte am Montagfrüh bei Arbeitsbeginn den Einbruch und alarmierte die Polizei.

Zeugen, die in beiden Fällen zwischen Sonntagmittag und Montagfrüh verdächtige Beobachtungen am Fischmarkt/Ecke Haspelgasse gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/991700, zu kontaktieren.