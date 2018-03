Heidelberg. (pol/mün)

In der Nacht zum Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter in das Lager einer Tierfachgeschäfts in der Eppelheimer Straße in Heidelberg ein. Wegen eines Umbaus wird ein Teil des Parkplatzes als Lager benötigt, das mit Zaunelementen, Gliederketten und Schlössern gesichert ist. Aus diesem Lager entwendeten die Täter eine noch nicht exakte Anzahl an Hundefutterdosen, berichtet die Polizei. Außerdem beschädigten sie Aquarien und Nagerspielzeug aus Holz. Die Gesamtschadenshöhe lässt sich aktuell nicht beziffern, dürfte aber mehrere tausend Euro betragen.

Als Tatzeit kommt Dienstagabend, 20.15 Uhr bis Mittwochmorgen, kurz nach 8 Uhr, in Betracht. Zeugen sollen sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221/991700 in Verbindung setzen.