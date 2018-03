Heidelberg. (pol/mare) In ein Geschäft in der Mannheimer Straße ist in der Nacht zum Donnerstag ein Unbekannter eingebrochen. Das meldet die Polizei.

Über die Eingangstür verschaffte sich der Einbrecher Zugang, stahl aber nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Aufgrund der Lage des Geschäfts schließt die Polizei nicht aus, dass der Täter gestört wurde und daher von seinem weiteren Vorhaben abließ. Die Sachschadenshöhe ist gering.

Die Inhaberin stellte am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr die beschädigte Eingangstür fest und alarmierte die Polizei. Die Beamten des Polizeipostens Wieblingen, Telefon 0 62 21 / 83 07 40, oder die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd, Telefon 0 62 21 / 3 41 80, nehmen sachdienliche Hinweise entgegen.