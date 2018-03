Heidelberg. (pol/red) Einer 19-jährigen Heidelbergerin klaute am Dienstagmorgen gegen 6.35 Uhr ein bislang unbekannter Mann das Handy aus deren linken Jackentasche an der Haltestelle "Stadtbücherei" und rannte in Richtung Bauhaus davon.

Das Opfer befand sich zuvor, wie auch der Täter, in der Straßenbahnlinie 26 aus Kirchheim kommend. In einem günstigen Moment entwendete er das Handy, nachdem er sich von hinten genähert hatte.

Sie beschrieb den Täter wie folgt: Ca. 170 cm groß, schwarze Haare; trug dunkle Hose und schwarze Lederjacke, südeuropäische Erscheinung.

Zeugen, die am Dienstagfrüh gegen 6.35 Uhr auf den Vorfall an der Haltestelle "Stadtbücherei" aufmerksam wurden und Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte in Verbindung zu setzen. Telefon: 06221/99-1700.