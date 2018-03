Heidelberg. (pol/run) Ein mutiger Zeuge hat am Dienstagabend am Heidelberger Haupbahnhof den mutmaßlichen Täter eines Rauberüberfalls verfolgt, zu Boden gerissen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Täter betrat kurz vor 23 Uhr eine Spielhalle im Bahnhof. Dort soll er dann ein Reizstoffsprühgerät gezückt haben, um mit diesem in der Hand die anwesende Kassiererin zu bedrohen und zur Herausgabe der Tageseinnahmen zu bewegen.

Die Frau flüchtete in die nahe gelegene Toilette, verbarrikadierte sich in dieser und rief die Polizei. Währenddessen soll sich der Tatverdächtige an der Kasse das verbliebene Bargeldes geschnappt haben und danach vom Tatort geflüchtet sein.

Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte den mutmaßlichen Täter, brachte ihn im Bereich der Bahnsteige zu Boden und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Beamte der Polizeihundeführerstaffel nahmen den 23-jährigen Wohnsitzlosen dann fest.

Der Verdächtige wurde am Mittwochmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.