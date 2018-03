Heidelberg. (pol/mare) Am frühen Sonntagmorgen hat ein 24-Jähriger mit seinem BMW an der Anschlussstelle Heidelberg-Schwetzingen auf die Autobahn 5 in Richtung Karlsruhe auffahren wollen. Das ging aber schief, wie die Polizei meldet.

Denn er verlor in der Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach links in das angrenzende Gestrüpp. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, ein erster Test ergaben 2,3 Promille.

Nach einer Blutprobe musste der 24-Jährige auch seinen Führerschein abgeben. Sein Auto, das stark beschädigt wurde, musste abgeschleppt werden. Der Autobahnzubringer war während Unfallaufnahme und zur Bergung des Fahrzeuges kurzfristig eingeschränkt befahrbar.