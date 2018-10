Heidelberg. (pol/sbl) Am frühen Dienstagmorgen wurde ein 38-jähriger Heidelberger vorläufig festgenommen. Er steht im dringenden Tatverdacht, gemeinsam mit einem mittlerweile namentlich bekannten Mittäter gegen 1.40 Uhr in eine Baustelle in der Straße "Am Markt" im Stadtteil Pfaffengrund eingebrochen zu sein und Kupferkabel sowie Altmetall gestohlen zu haben.

Die Beute wurde im Fahrzeug des Verdächtigen abtransportiert. Ein Zeuge hatte die beiden Täter beobachtet und der Polizei Hinweise zum Fahrzeug und der Kennzeichenkombination gegeben. Mit insgesamt sechs Streifen wurde die Fahndung aufgenommen. Unweit des Tatorts, wurde das verdächtige Fahrzeug in der Pfaffengrundstraße ausgemacht, der Fahrer nach seiner Rückkehr schließlich festgenommen.

Sein Mittäter blieb jedoch flüchtig. Im Fahrzeug wurde das Diebesgut samt Einbruchswerkzeug gefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der Formalitäten wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern an.