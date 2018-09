Heidelberg-Weststadt. Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Heidelberger Kaiserstraße am Samstag, 2. März, gegen 19.45 Uhr. Laut Polizei brannte die Wohnung im Erdgeschoß komplett aus und ist nicht mehr bewohnbar. Der nährere Bereich in der Kaiserstraße wurde gesperrt, da nach Aussage der Polizei vor Ort Gas ausströmte. Das Haus wurde zudem evakuiert.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg war einem Löschzug vor Ort im Einsatz. Wegen der vielen weiteren Einsatzfahrzeuge, war die Römerstraße kurz gesperrt und der Straßenbahnverkehr auf den Linien 23 und 24 vorübergehend unterbrochen. Der Mieter musste mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Brandschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro. (RNZ/pol)