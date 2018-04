Heidelberg. Kurz vor Mitternacht ist am Dienstag (29. Mai) ein 15-Jähriger auf dem Bismarckplatz kontrolliert worden. Er hatte ein Damenfahrrad dabei, das er auf einer Grünfläche nebenan ‚gefunden’ haben will. Nun sucht die Polizei nach dem Besitzer des Fahrrades. Er oder sie möge sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/99-1700 in Verbindung setzen.

Die Beschreibung des Fahrrades: Damenrad, Marke Enik, Farbe schwarz/blau, 28 Zoll, gepäckträger inklusive eines schwarzen Korbes, Beleuchtung vorne und hinten, silbernes Schutzblech, weißer Kettenschutz, rote Klingel, Rahmennummer: E92049122. (pol)