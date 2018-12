hö. In der Heidelberger Hauptstraße wie auch in der Mannheimer Fressgasse verkaufte eine Gruppe Osteuropäer in den letzten Wochen und Tagen mehrfach Blümchen zugunsten der Bahnhofsmission. Gespickt waren die Blümchen mit entwendeten Visitenkarten der Bahnhofsmission Heidelberg, die auch als "Mitarbeiterausweis" eingesetzt wurden. Die Träger der Bahnhofsmission Heidelberg, der Caritasverband und die Evangelische Stadtmission, weisen darauf hin, dass sie zu keiner Zeit Straßensammlungen dieser Art organisiert haben. Die Polizei wurde informiert.