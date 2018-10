Heidelberg. Wegen Vortäuschens einer Straftat ermittelt die Polizei gegen einen 45-jährigen Mann. Der Mann hatte am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr Anzeige wegen Unfallflucht erstattet. An seinem Außenspiegel fanden die Beamten allerdings Spuren von Hausputz oder Beton.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann den Unfall selbst verursacht hat. Vermutlich streifte er an eine Hauswand oder einem ähnlichen Gemäuer. Zeugen, die einen beschriebenen Schaden bei sich feststellen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefon 06221/34180 zu melden. (pol)