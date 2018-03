Heidelberg. Vorfahrtsverletzung war die Ursache für einen Unfall am Mittwoch gegen 18 Uhr an der Ecke Thibautstraße/Voßstraße. Ein 68-jähriger Fiat-Fahrer fuhr auf der Thibautstraße in Richtung B 37 und missachtete an der Kreuzung zur Voßstraße das "Rechts vor Links" eines VW, der von einem 34-Jährigen gefahren wurde. Verletzt wurde niemand, an den Autos entstand Sachschaden von gut 2.000 Euro.