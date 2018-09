Heidelberg. Einfach stehengelassen und zu Fuß geflüchtet ist am Samstagmorgen, 23. Juni, ein Unfallverursacher in der Berliner Straße. Der Fahrer bog nach Polizeiangaben vermutlich gegen 3 Uhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit von der Ernst-Walz-Brücke kommend in die Jahnstraße ein und touchierte hierbei einen Bordstein, wodurch der BMW gegen ein Verkehrszeichen stieß und das Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Fahrer zu Fuß. Durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord wurden bereits Ermittlungen beim Fahrzeughalter eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. (pol)