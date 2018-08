Heidelberg-Südstadt. (pol/rl) Ein Verkehrsunfall in der Rohrbacher Straße forderte am Sonntagmorgen einen Sachschaden von rund 10.000 Euro. Ein 48-jähriger Renault-Fahrer bog gegen 9.55 Uhr von der Hohen Gasse nach rechts in die Rohrbacher Straße in Richtung Stadtmitte ein und wollte dann gleich wieder nach links in die Feuerbachstraße einbiegen. Als ein hinter ihm fahrender 69-jähriger VW-Lenker den Renault überholen wollte - laut Polizeibericht fuhr der Renault relativ langsam - kam es zum Zusammenstoß.

Unklar ist noch, ob der 48-Jährige vor dem Linksabbiegen den Blinker gesetzt hat. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, die sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/3418-0 melden mögen.