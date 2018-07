Heidelberg. (pol/noa) Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Bäume gestohlen.

Nach Polizeiangaben sind die Täter in das Bonsai-Zentrum in der Mannheimer Straße eingebrochen. Dort haben sie eine Schwarzkiefer und einen Dreispitzahorn entwendet. Beide Bäume sind etwa 20 Zentimeter hoch und haben zusammen einen Wert von rund 1200 Euro.

Bei dem Einbruch ist zusätzlich ein Schaden von etwa 500 Euro entstanden.

Hinweise an die Polizei Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221/3418-0