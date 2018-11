Heidelberg. Pilzsammler entdeckten in einer Schutzhütte in einem Waldgebiet nahe des Philosophenweges am Freitagnachmittag, 27. September, kurz nach 13 Uhr, eine bislang unbekannte Leiche. Bisher liegen dem Dezernat Gewaltverbrechen der Heidelberger Kriminalpolizei keine Erkenntnisse vor, die auf ein Gewaltverbrechen schließen lassen. Die stark verweste Leiche wurde in die Rechtsmedizin der Universitätsklinik Heidelberg gebracht, wo die Identität und die Todesumstände geklärt werden sollen. (pol/rl)