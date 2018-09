Heidelberg. Auf Trickbetrüger hereingefallen ist am Mittwochvormittag, 19. Dezember, eine 82-jährige Rentnerin. Nach Angaben der Polizei hon die Frau gegen 11.30 Uhr in einer Bankfiliale in der Kurfürsten-Anlage mehrere Hundert Euro ab. Ein bislang unbekannter Täter beobachtete sie dabei und lenkte sie dann ab, sodass sie für kurze Zeit ihr Geld und ihre EC-Karte unbeobachtet ließ. Vermutlich in diesem Moment ergriff ein zweiter Täter das Geld und die Bankkarte.

Beide Täter verließen anschließend zügig die Bank. Der ablenkende Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 20 Jahre alt, 1,55 bis 1,60 Meter groß, trug braune, mittellange Haare, war von normaler Statur, osteuropäisches Aussehen und sprach Deutsch ohne Akzent. Er trug eine braune Jacke. Vom Mittäter liegt keine Beschreibung vor. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06221/991700 entgegen. (pol)