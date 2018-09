Heidelberg. Leicht verletzt wurde am Donnerstag, 2. August, um 11.30 Uhr ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Montpellierbrücke. Nach Polizeiangaben war der Verursacher ein 57-jährige Fahrer eines VW-Transporters. Der Mann hatte zu spät reagiert, als der 29-jährige Kradfahrer vor einer Ampel anhalten musste. Bei dem Aufprall verlor der 29-Jährige das Gleichgewicht und stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Seine BMW, an der ein Sachschaden von 500 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Am Auto entstand nur ein geringer Sachschaden. (pol)