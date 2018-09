Heidelberg. Ein 50-jähriger Toyota-Fahrer missachtete am Mittwoch, kurz nach 13:30 Uhr, an der Kreuzung Saarstraße/Turnerstraße die Vorfahrt einer 45-jährigen Peugeot-Fahrerin. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.500,-- Euro.