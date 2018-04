Heidelberg. In Flammen aufgegangen sind am frühen Donnerstagmorgen, 31. Mai, in der Hatschekstraße mehrere Mülltonnen. Gegen 2.30 Uhr wurde die Rettungsleitstelle darüber verständigt, dass in der Hatschekstaße zwei Großraummülltonnen, die zum Abtransport bereitgestellt waren, brennen würden. Die Berufsfeuerwehr, die rasch am Brandort war, hatte das Feuer rasch gelöscht. Dennoch konnten die Floriansjünger nach Polizeiangaben nicht verhindern, dass an der Fassade des danebenliegenden Gebäudes ein Schaden von rund 15.000 Euro entstand. Nach den Ermittlungen der Heidelberger Brandermittler und Kriminaltechniker ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus zu gehen, dass die Tonnen durch einen Blitzeinschlag in Brand gerieten. Zum Zeitpunkt des Feuers ging ein starkes Gewitter über Heidelberg nieder. (pol)