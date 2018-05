Heidelberg/Schwetzingen. Am Dienstagmorgen kam es in und rund um Heidelberg zu insgesamt vier witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Ein Fahrer wurde dabei schwer verletzt, ein weiterer leicht.

Der schwerste der vier Unfälle ereignete sich auf der Bundesstraße 36, Gemarkung Schwetzingen. Dabei geriet ein 52-jähriger Fahrer eines Smart nach rechts in den Grünstreifen, wodurch sich der Pkw mehrfach überschlug, ehe das Auto völlig demoliert auf den Rädern zum Stehen kam. Der Mann wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend in eine Klinik eingeliefert.

Die anderen drei Kollisionen ereigneten sich auf der Landesstraße 723, Gemarkung Reilingen, im Heidelberger Stadtteil Wieblingen und in Schönbrunn. Bei dem Unfall auf der Landesstraße 723 zog sich ein Rollerfahrer leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand bei den Unfällen ein Sachschaden von knapp 15.000 Euro. (pol/strö)