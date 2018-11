Heidelberg. (pol/mün) Ein 64 Jahre alter Radfahrer musste am Mittwochabend mit einem Schädel-Hirn-Trauma in eine Heidelberger Klinik eingeliefert werden. Der Mann war von der Fahrerin eines Ford gegen 20.30 Uhr im Stadtteil Pfaffengrund angefahren worden. Laut Polizei wollte die 25-Jährige vom Diebsweg nach links in den Baumschulenweg einbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 64-jährigen Radfahrer und erfasste ihn frontal. Der Mann schlug mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe des Autos und wurde schwer verletzt.

Laut Polizei habe vermutlich die tiefstehende Sonne die Autofahrerin geblendet.