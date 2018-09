Heidelberg. Kurzzeitig war am Mittwochnachmittag, 18. Juli, "einiges los" im Rombachweg, so die Polizei am Donnerstag. Eine Anwohnerin hatte in ihrem Garten eine etwa einen Meter lange Schlange entdeckt. Als kurz darauf eine Polizeistreife eintraf, war der grau gemusterte Eindringling (mit gelben Verfärbungen an der Unterseite des Kopfes) aber bereits weiter geschlängelt und hatte sich – einer deutlich sichtbaren Verdickung in etwa der Mitte des Körpers nach zu urteilen zur Verdauung einer kurz zuvor verschlungenen Beute - in ein nahe gelegenes Dickicht zurück gezogen. Den gemeinsamen Recherchen der Entdeckerin und der Streifenbeamten zufolge - allesamt "absolute Schlangen-Amateure", so die Polizei weiter - müsste es sich bei dem Tier um eine recht stattliche Ringelnatter handeln. (pol)