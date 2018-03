Heidelberg. Ihre Umhängetasche deponierte am Dienstag, 19. März, kurz vor 17 Uhr eine 86-jährige Dame kurz an einem Kleiderständer, um einen Bademantel in einem Kaufhaus am Bismarckplatz anzuprobieren. Ein bislang unbekannter Täter nutzte nach Polizeiangaben die Gelegenheit und entwendete die Geldbörse, in der sich Bargeld von mehreren hundert Euro und persönliche Ausweispapiere befanden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 99-1700, zu melden. (pol)