Heidelberg. (pol/rl) Verletzt wurde eine 30-jährige Radfahrerin aus Heidelberg am Montag kurz vor 14 Uhr beim Zusammenstoß mit einem Auto in der Speyerer Straße. Der Auto-Fahrer wollte laut Polizeibericht auf ein Grundstück einfahren und übersah dabei die Frau, die auf dem Radweg fuhr. Das Auto stieß gegen das Vorderrad, wodurch die 30-Jährige stürzte. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle kam sie in ein Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung konnte sie dies bald wieder verlassen. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.