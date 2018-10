Trickbetrüger auf dem Klausenpfad unterwegs

Heidelberg. Opfer eines Trickdiebstahls wurde ein 71-Jähriger auf dem Klausenpfad am Sonntagnachmittag zwischen 16 und 16.30 Uhr . Der Rentner fuhr mit seinem Fahrrad auf der Dossenheimer Landstraße und wurde in Höhe des Klausenpfades von einem unbekannten, etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann angehalten und nach Kleingeld gefragt. Breitwillig holte der Senior seine Geldbörse hervor und wechselte dem Mann einen Euro. Als er wenig später zu Hause ankam, stellte er fest, dass der Mann ihm das komplette Scheingeld - mehr als 200 Euro - aus der Geldbörse entwendet hatte. Der Mann soll zwischen 30 und 35 Jahre alt sein, ist etwa 1,85 Meter groß, hat eine kräftige Statur, hat helle kurze Haare und sprach mit osteuropäischem Akzent. Er trug einen overallartigen Anzug, auf dem ein Firmenlogo aufgenäht oder aufgedruckt war. Sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der 06221/45690.

Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Heidelberg. Vorfahrtsverletzung war die Ursache für einen Unfall an der Ecke Dossenheimer Landstraße/An der Tiefburg, der sich am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr ereignete. Eine 31-jährige Autofahrerin missachtete die Vorfahrt einer 48-jährigen Radfahrerin, wodurch es zur Kollision kam. Die Radfahrerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, die stationär in einem Heidelberger Krankenhaus behandelt werden mussten. (pol/rl)