Parkendes Auto beschädigt

Heidelberg. Ein Fahrzeug streifte in der Rathausstraße am Samstag zwischen 14.30 und 16.15 Uhr einen Ford Mondeo, beschädigte hierbei den hinteren Kotflügel sowie Stoßfänger und beging Fahrerflucht. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 1000 Euro. Zeugen die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/34180 in Verbindung zu setzen.



Einbruch verhindert

Heidelberg-Weststadt. Vermutlich hat ein 36-jähriger Anwohner am Samstag in der Häusserstraße einen Einbruch verhindert. Gegen 17 Uhr klingelten zwei Männer bei ihn, gaben sich als Reinigungskräfte aus, die ihren Schlüssel vergessen hätten und baten den 36-Jährigen sie in das Mehrfamilienhaus zu lassen. Der Mann wurde laut Polizei nach kurzer Zeit misstrauisch und entschloss sich die vermeintlichen Reinigungskräfte zu beobachten. Die Männer hielten sich etwa 10 bis 15 Minuten im Hausflur und dem Keller auf und verließen dann das Haus. Der Anwohner kontrolliert daraufhin den Keller und bemerkte, dass die Männer offenbar das Kellerfenster mit einem ein Blatt Papier manipuliert hatten. Das Fenster sah zwar geschlossen aus, hätte aber durch die Konstruktion leicht von außen geöffnet werden können.

Bei den beiden Männern könnte es sich um Osteuropäer handeln, beide sollen etwa 50 Jahre alt gewesen sein. Einer davon soll laut Polizeiangaben ein pickliges oder narbiges Gesicht haben, war mit einem blauen Hemd bekleidet und trug einen Rucksack. Hinweis nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/34180 entgegen.



Ruhestörungen und Sachbeschädigungen in der Altstadt

Heidelberg. Von den vielen gemeldeten Ruhestörungen betrafen zwei Ruhestörungen Gaststätten. Laut Polizei gab es drei Anzeigen wegen Sachbeschädigung: In der Großen Mantelgasse wurde eine Tür eingetreten, in der Theaterstraße ein Schaukasten eingeschlagen und in der Plöck, Friedrichstraße und Theaterstraße wurden Blumenkübel beschädigt. In allen drei Fällen blieben die Täter unerkannt. Die angezeigten Körperverletzungsdelikte betrafen die Altstadt nicht. Ansonsten kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen. (pol/rl)