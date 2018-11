Putzmaschinen gestohlen

Unbekannte stahlen am vergangenen Wochenende aus einem frei zugänglichen Rohbau Im Höllenstein in Kirchheim zwei Putzmaschinen der Marke PFT/GT 4. Die Maschinen haben laut Polizei einen Wert von fast 14 000 Euro und wurden wohl mit einem Fahrzeug abtransportiert. Als Tatzeit kommt Samstagabend bis Montagmorgen in Betracht. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der Maschinen erbittet die Polizei unter Telefon 06221 / 3418-0.

Beim Einparken Auto gestreift

Die Polizei sucht den Geschädigten eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag um 9.20 Uhr in der Wallstraße in Wieblingen ereignete. Der 25-jährige Fahrer eines Mercedes Vito streifte beim Vorwärtseinparken die linke hintere Fahrzeugecke eines geparkten weißen 1er BMWs. Noch bevor der Verursacher aussteigen konnte, fuhr der BMW-Fahrer los. Das abgelesene Kennzeichen ist nicht ausgegeben. An dem Vito entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Fahrer des BMW wird gebeten, sich unter Telefon 0621 / 174-4140 zu melden.

Grauer Peugeot gestohlen

Unbekannte haben am Montag in der Zeit zwischen 9.15 und 14 Uhr einen vor dem Anwesen "Im Sand 8" abgestellten grauen Peugeot gestohlen. Wie sie sich Zugang zu dem Auto verschafft haben, ist noch unklar. An dem Wagen sind die Kennzeichen HD-Y 1505 angebracht; der Wert dürfte laut Polizei bei rund 20 000 Euro liegen. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zu dem Peugeot geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621 / 174-5555, zu melden.