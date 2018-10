Unfallzeugen gesucht



Die Beteiligten eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 13.15 Uhr in der Emil-Maier-Straße/B 37 ereignet hat, beschuldigen sich gegenseitig. Sowohl der Mercedes- als auch der Nissan-Fahrer äußerten den Polizeibeamten gegenüber, der andere habe seine Fahrspur in der Kurve nicht eingehalten, so dass es zur Berührung der Autos kam. Beide Autofahrer wurden verwarnt; zur Klärung werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter Telefon 06221 / 99-1700 zu melden.

1,14 Promille intus



Blutprobe, Führerscheinentzug sowie eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft sind für einen 33-jährigen Opel-Fahrer die Folgen seiner Trunkenheitsfahrt. Mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern war er am Mittwoch gegen 20.30 Uhr in der Weststadt unterwegs. Eine Streife des Polizeireviers Mitte stoppte den Opel und stellte eine deutliche "Fahne" bei dem 33-Jährigen fest. Eine Überprüfung ergab den Wert von 1,14 Promille.

OEG zu langsam - Fahrrad geklaut



Einem 19-jährigen Weinheimer dauerte es in der Nacht zum Donnerstag zu lange, bis die OEG kam, deshalb entwendete er in der Steubenstraße/Kapellenweg ein nicht verschlossenes Fahrrad. Da er jedoch ohne Beleuchtung fuhr, machte er kurz nach Mitternacht eine Polizeistreife auf sich aufmerksam. Der 19-Jährige verschwand zunächst hinter einem am Fahrbahnrand geparkten Wagen, dann schob er das Rad auf dem Gehweg. Bei der Polizeikontrolle reagierte er nervös und redete pausenlos. Schließlich räumte er ein, das Rad im Kapellenweg gestohlen zu haben, da ihm das Warten auf die OEG zu lange gedauert habe. Mehrfach ist der 19-Jährige bereits im polizeilichen System erfasst und erkennungsdienstlich behandelt. Das Mountainbike, Marke Pacific, Typ Sylist, wurde sichergestellt und kann vom rechtmäßigen Eigentümer abgeholt werden. Er wird gebeten, sich beim Polizeirevier Nord, Telefon 4569-0, zu melden.