Betrunken Hauswand gestreift



Ein 60-jähriger Mann hat am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr mit seinem Auto eine Hauswand in der Pleikartsförster Straße in Kirchheim gestreift. Das beobachteten Zeugen, die kurz darauf die Polizei riefen. Die Streife des Reviers Süd bemerkte bei der Kontrolle des Mannes sofort deutlichen Alkoholgeruch, so die Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Im Revier musste der 60-Jährige neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel abgeben. Er wird jetzt angezeigt.

Schon am Donnerstagmorgen wurde ein Dienstwagen des Reviers Mitte von Jugendlichen in der Altstadt beschädigt: Jetzt ist es schon wieder passiert. Gegen 3.40 Uhr riss am Freitag ein 20-Jähriger den Mercedes-Stern eines Streifenwagens ab, der in der Kettengasse abgestellt war. Ein Zeuge hatte eine fünfköpfige Gruppe beobachtet, die sich an dem Auto zu schaffen machte und eine Streifenbesatzung, die gerade in der Nähe war, informiert. Der Zeuge konnte den Täter identifizieren, der stritt die Tat aber ab. Als die Beamten den jungen Mann untersuchten, fanden sie den Stern allerdings in seiner Hosentasche. Der 20-Jährige wird nun wegen Sachbeschädigung angezeigt.



Zeugen für Einbruch gesucht



Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen zwischen 2.20 Uhr und 2.30 Uhr versucht, die Eingangstür eines Hauses in der Rohrbacher Panoramastraße aufzubrechen. Der Hauseigentümer, der die Geräusche hörte, machte auf sich aufmerksam, indem er laut schrie. Laut Polizeibericht ließen die Unbekannten daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Die Ermittlungen der Polizei im näheren Bereich des Tatortes blieben erfolglos. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Süd unter Telefon 06221 / 34180 zu melden.



Enkeltrick scheiterte



Am Donnerstag versuchten wieder einmal Betrüger im Heidelberger Stadtgebiet ihr Glück - und zwar mit dem sogenannten "Enkeltrick": Zwischen 10.45 und 11.45 Uhr riefen die Unbekannten in drei Fällen bei älteren Menschen im Alter zwischen 70 und 89 Jahren an und gaben sich laut Polizei als deren Enkelsohn aus, der ganz dringend Geld benötige, um sich ein Auto zu kaufen. Doch alle Senioren durchschauten den Trick sofort und beendeten schnell das Telefonat. Danach meldeten sich die Täter nicht mehr.