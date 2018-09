Zeugen für brutalen Angriff gesucht

Zwei unbekannte Männer schlugen am Samstag gegen 18.45 Uhr offenbar grundlos auf einen 29-Jährigen ein. Dieser hatte sich auf der Hauptstraße in Höhe des Anatomiegartens mit einem Bekannten auf Arabisch unterhalten. Als sich drei Personen, vermutlich tunesischer Herkunft, zu den zwei Männern stellten, kam es zum Streit. In der Folge schlugen laut Polizei zwei aus der Gruppe auf den 29-Jährigen ein. Die dritte Person hielt den Bekannten fest, sodass dieser nicht eingreifen konnte. Die drei Männer flüchteten nach dem Angriff in Richtung Altstadt. Das Opfer erlitt Prellungen im Gesicht und wurde in eine Klinik eingeliefert. Die Polizei sucht Zeugen. Alle drei Täter sind laut Beschreibung durch die Opfer zwischen 20 und 25 Jahre alt und haben einen dunklen Teint. Person 1: etwa 1,70 Meter groß, kurze, schwarze Haare, schwarze Jacke. Person 2: etwa 1,80 Meter groß, dünner Bart an Oberlippe und Kinn, dunkel bekleidet, schwarze lockige Haare, schmales Gesicht. Zu Person 3 gibt es keine Angaben. Hinweise an die Polizei unter Tel. 991700.

Mit 1,6 Promille am Steuer

Kurz nach 4 Uhr wurde am Sonntag ein 27-jähriger Renault-Fahrer in der Ringstraße in der Weststadt kontrolliert. Die Polizisten stellten eine Alkoholfahne fest und baten den Mann zum Alkomattest. Ergebnis: 1,6 Promille. Der 27-Jährige musste mit zur Wache, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Der Führerschein wurde einbehalten.