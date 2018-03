Radfahrer aufeinander geprallt



Zwei Radfahrer verletzten sich am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr bei einem Frontalzusammenstoß so schwer, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Nach Angaben der Polizei achtete eine 47-jährige Amerikanerin auf der Ziegelhäuser Landstraße, wo sie zwischen den Bäumen hindurch fuhr, nicht ausreichend auf den Gegenverkehr, sodass es zum Zusammenstoß mit einem 48-Jährigen kam. Die 47-Jährige wird eine Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro zahlen müssen, außerdem sieht sie einer Anzeige entgegen.

VW-Fahrer übersieht Radlerin

Ein VW-Fahrer hat am Dienstag gegen 9.20 Uhr beim Abbiegen von der Schwarzwald- in die Pleikartsförster Straße eine Radfahrerin übersehen - es kam zum Zusammenstoß. Die 62-jährige Heidelbergerin verletzte sich dabei und musste in einem Krankenhaus ärztlich weiterversorgt werden. Der Sachschaden an Auto und Fahrrad ist laut Polizei minimal.

Radlerin von Renault erfasst

Beim Abbiegen in eine Grundstückseinfahrt in der Wilhelmsfelder Straße übersah laut Polizeibericht am Dienstag gegen 18 Uhr ein Renault-Fahrer eine 30-jährige Rennradfahrerin, die talabwärts unterwegs war, und erfasste sie. Die Frau prallte gegen die Beifahrerseite des Renaults und verletzte sich. Sie wurde vor Ort erstversorgt und in einem Krankenhaus weiterbehandelt. Der Sachschaden am Renault beträgt rund 3000 Euro.