Jugendliche schlief auf der Straße

Eine Jugendliche war in der Nacht von Samstag auf Sonntag offenbar so betrunken, dass sie es nicht mehr schaffte, nach Hause zu laufen. Stattdessen legte sie sich in der Römerstraße auf den Boden, um zu schlafen. Dort wurde sie von einer Streife des Polizeireviers Mitte entdeckt. Ein Atemalkohol-Test ergab einen Wert von 1,7 Promille. Weil die Beamten keinen Erziehungsberechtigten erreichen konnten, nahmen sie die Jugendliche mit auf die Wache. Später wurde sie von ihrer Mutter abgeholt. Die Kosten für den Einsatz werden der Familie in Rechnung gestellt.

Brand wegen Spülmaschine

Gegen 22 Uhr wurde am Freitag die Feuerwehr wegen eines Küchenbrandes nach Handschuhsheim in den Rummerweg gerufen. Die Berufsfeuerwehr, die von der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde, konnte ihn jedoch schnell unter Kontrolle bringen. Die Hausbewohnerin und ihre zwei Enkelkinder, die zu Besuch waren, wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Schuld war laut Polizeibericht vermutlich ein technischer Defekt einer Spülmaschine.