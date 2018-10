Ein 20-jähriger VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen als er am Donnerstag um 12.15 Uhr auf der B 37 auf ein liegen gebliebenes Auto prallte. Ein 55-Jähriger hatte seinen Mercedes wegen eines Motorschadens am rechten Fahrbahnrand in Richtung Mannheim abgestellt. Der Mann hatte das Warnblinklicht eingeschaltet und sich zu Fuß auf den Weg gemacht, um Hilfe zu holen; ein Warnschild hatte er laut Polizeibericht nicht aufgestellt. Der 20-Jährige übersah den Wagen, als er von der linken auf die rechte Spur wechselte. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

Lastwagen streifte Audi

Ein 39-jähriger Sattelzugfahrer flüchtete am Donnerstag um 9.45 Uhr von der Unfallstelle an der Einmündung Wallstraße/Maaßstraße in Wieblingen, nachdem er mit seinem ausscherenden Fahrzeugheck an der gesamten Fahrzeugseite eines geparkten Audi entlang gestreift war und zudem noch eine Straßenlaterne umgeknickt hatte. Zeugen hatten die Polizei verständigt, sodass der 39-Jährige nach einer kurzen Fahndung in der Schlierbacher Landstraße gestellt werden konnte. Der aus Polen stammende Mann musste eine Sicherheitsleistung bezahlen. Der Sachschaden an dem Audi und der Laterne beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Motorrad beschädigt

Unbekannte schlitzten bei einem Yamaha-Motorrad, das am Donnerstag zwischen 18 und 19.30 Uhr auf einem Hotelparkplatz in der Rohrbacher Straße abgestellt war, die Sitzbank auf; zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Zeugen können sich unter Telefon 06221 / 991700 mit dem Polizeirevier Mitte in Verbindung setzen.

Bei Rot über die OEG-Gleise

Ein Fiat-Lenker fuhr am Donnerstag um 10.45 Uhr bei Rotlicht über die OEG-Gleise an der Einmündung Maaßstraße/Adlerstraße in Wieblingen, berichtet die Polizei. Als die herabkommende Schranke auf sein Autodach prallte, hielt er kurz an, um anschließend gleich wieder Gas zu geben, sodass die Schranke bei der Weiterfahrt erheblich verbogen wurde. Von Sicherheitsangestellten der Bahn auf die Beschädigung angesprochen, reagierte der Mann äußerst aggressiv und fuhr davon, nachdem er kurz den Schaden an seinem Wagen angeschaut hatte. Durch das von den Zeugen notierte Kennzeichen konnte der Fahrzeughalter ermittelt werden. An der Schranke entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Wer beobachtete rabiates Duo?

Das Polizeirevier Mitte sucht Zeugen einer Körperverletzung, die sich bereits am Samstag, 18. Mai, in der Alten Eppelheimer Straße ereignet hat. Zwei Unbekannte hatten gegen 3.45 Uhr einen 25-Jährigen angegriffen, auf den Boden geworfen und auf ihn eingetreten. Durch ein Auto aufgeschreckt, ließ das Duo von ihm ab und flüchtete. Die Täter konnten lediglich als Ausländer, etwa 1,80 Meter groß beschrieben werden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06221 / 991700 entgegen.