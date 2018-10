Auf Kupferkabel hatte es offenbar ein Dieb am frühen Montagmorgen auf dem Parkplatz eines Instituts in der Meyerhofstraße (Rohrbacher Stadtwald) abgesehen. Der Unbekannte fuhr nach Angaben der Polizei gegen 2.30 Uhr mit einem hellen Kombi auf den Frauenparkplatz und lud die dort abgestellte Kabeltrommel in seinen Wagen. Anschließend flüchtete er, ohne das Licht seines Autos einzuschalten. Wer Hinweise auf den Täter oder den Verbleib der Kabeltrommel geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Süd, Telefon 06221 / 34180, zu melden.

Durch das Küchenfenster eingestiegen

Im Stadtteil Neuenheim brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Erwin-Rohde-Straße ein. Um ins Innere zu gelangen, schlugen sie zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, ein Küchenfenster ein. Der oder die Täter schauten sich in der Wohnung um und flüchteten durch ein Schlafzimmerfenster. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06221 / 4569-0 beim Polizeirevier Nord zu melden.

Schon auf der Autobahn unsicher gefahren

Durch seine unsichere Fahrweise machte am Freitag gegen 17 Uhr ein 66-jähriger BMW-Fahrer auf der Autobahn A 5 in Fahrtrichtung Norden auf sich aufmerksam. Nachdem ein Zeuge die Polizei verständigt hatte, wurde der 66-Jährige auf der B 37 in Höhe der Abfahrt Rittel kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung stand, was ein Alkomattest mit einem Wert von 1,2 Promille bestätigte. Dem 66-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.