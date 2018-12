Unfallfahrer flüchtete



Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht nach einem Autofahrer, der in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in der Straße "Am Dorf" einen dort abgestellten blauen BMW gestreift haben soll. Der Unfallverursacher hatte sich laut Polizeibericht aus dem Staub gemacht, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehr als 2000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu dem Autofahrer und seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier unter Telefon 06221 / 34180 in Verbindung zu setzen.

Einbruchversuch scheiterte



Unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen Donnerstag, 13. März, 16 Uhr, und Montag, 17. März, 17 Uhr, in zwei Wohnungen eines Sechsparteienhauses in der Wilckensstraße im Stadtteil Neuenheim einzubrechen. Aus welchen Gründen die Tat misslang, und weshalb die Einbrecher unverrichteter Dinge flüchteten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Bei dem Einbruchversuch richteten die Täter laut Polizei einen Sachschaden in Höhe von knapp 4000 Euro an. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0621 / 1745555 zu melden.