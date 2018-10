Fahrradfahrer verletzt

Am Montagabend wurde ein Fahrradfahrer auf der Mittermaierstraße in Bergheim bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 31-Jährige war laut Polizei kurz nach 18 Uhr in Richtung Neckar unterwegs, als er von einem 69-jährigen Opel-Fahrer übersehen wurde, der in die gleiche Richtung gefahren und nach rechts in die Alte Eppelheimer Straße abgebogen war. Der Sachschaden liegt bei mehreren Hundert Euro.

Vermisste Frau wieder da



Mit einem Großaufgebot fahndete die Polizei am frühen Montagnachmittag im Heidelberger Norden nach einer Vermissten. Gegen 13.10 Uhr meldete sich ein 74-jähriger Mann bei der Einsatzleitstelle der Polizei und teilte mit, dass seine an Demenz erkrankte Ehefrau während seines Einkaufs von zu Hause weggelaufen sei. Bei der Suche nach der 71-Jährigen setzte die Polizei einen Hund und einen Hubschrauber ein. In der Nacht zum Dienstag schließlich fiel die Frau gegen 0.35 Uhr am Hans-Thoma-Platz in Handschuhsheim einer Rettungswagenbesatzung auf. Sie befand sich in einer guten körperlichen Verfassung und wurde nach einem kurzen Gesundheitscheck nach Hause gebracht.

Unfallflucht: Zeugen gesucht



Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte am Montag zwischen 8.30 und 9.30 Uhr beim Vorbeifahren einen im Lenbachweg (Südstadt) geparkten Ford. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden von etwa 1000 Euro und fuhr weiter. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich unter Telefon 06221 / 34180 zu melden.

16-Jähriger leicht verletzt



Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Berliner Straße verletzte sich ein 16-Jähriger leicht. Ein 46-jähriger Peugeot-Fahrer war gegen 15 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Hans-Thoma-Platz unterwegs. Auf Höhe der Heiligenbergschule erkannte er laut Polizei zu spät, dass eine vor ihm fahrende 50-jährige Mercedes-Fahrerin bremste, und fuhr auf. Dabei wurde der 16-jährige Beifahrer des Mercedes leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Motorradfahrer übersehen



Drei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Montagabend in der Sickingenstraße ereignete. Eine 62-jährige Heidelbergerin bog gegen 17.30 Uhr mit ihrem VW von der Sickingenstraße nach links in die Fabrikstraße ab und übersah dabei einen entgegenkommenden 19-jährigen Motorradfahrer, berichtet die Polizei. Dieser sowie sein 17-jähriger Sozius wurden zu Boden geschleudert und leicht verletzt. Auch die 62-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Alle drei wurden mit Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.