Mann lenkte ab, Frauen steckten ein

Am Donnerstag gegen 14.40 Uhr betraten laut Polizei drei Frauen und ein Mann eine Drogerie in der Neuenheimer Brückenstraße. Während sich der Mann beraten ließ und die Verkäuferin ablenkte, steckten die Frauen Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro ein. Danach gingen alle vier in Richtung Handschuhsheim davon. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Mann: 30 bis 40 Jahre, ca. 1,75 bis 1,80 Meter, leicht korpulent, graue Pudelmütze, dunkler Bartwuchs, dunkel gekleidet, dunkler Hautteint. Eine Frau: ca. 30 Jahre alt, ca. 1,65 bis 1,70 Meter, schlank, lange schwarze Haare, türkisfarbenes Kopftuch und helle Jacke. Die zwei anderen Frauen konnten nicht beschrieben werden. Zeugenhinweise an Telefon 06221 / 45690.

Unfallflucht mit Folgen

Dieser "Rempler" wurde schnell aufgeklärt: Am Mittwoch kurz nach 11 Uhr hielt ein Mitsubishi-Fahrer auf einem Parkplatz im Neuenheimer Feld am Kassenautomat, um seine Parkgebühren zu bezahlen. Danach fuhr er unachtsam rückwärts - und gegen einen BMW. Obwohl an beiden Autos je rund 1500 Euro Schaden entstand, fuhr der Unfallverursacher einfach weg. Zeugen hatten ihn beobachtet und die Polizei gerufen. Die konnte einen 53-jähriger Heidelberger als Verursacher ermitteln. Er wird nun angezeigt.

Vorfahrt nicht beachtet

Eine Verletzte und ein Sachschaden von 6000 Euro - das ist die Bilanz eines Unfalls vom Mittwochnachmittag. Verursacht hatte den Crash eine 24-jährige Renault-Kangoo-Fahrerin, die an der Kreuzung Am Taubenfeld/Waldhofer Straße in Wieblingen einer 66-jährigen Honda-Fahrerin die Vorfahrt nahm. Bei der Kollision zog sich die 66-Jährige leichte Verletzungen zu. Den kaputte Renault musste abgeschleppt werden.