In Supermarkt eingebrochen



Unbekannte Täter drückten in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.45 Uhr die Eingangstür eines Supermarktes in der Ladenburger Straße in Neuenheim auf und entwendeten Spirituosen und Tabakwaren. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Videoüberwachung zeigte zwei Männer im Bereich einer Kasse. Beide Täter waren mittelgroß und schlank; ein Täter war bekleidet mit hellen Jeans, einem hellen Kapuzen-Shirt und dunklen Turnschuhen; die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen; der zweite Täter trug ein helles Muscle-Shirt, dunkle Shorts und eine helle Basecap. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nord unter der Telefonnummer 06221/4569-0 zu melden.



Betrunkener Radfahrer



Über die komplette Fahrbahn Schlangenlinien fuhr am frühen Donnerstagmorgen ein 17-jähriger Fahrradfahrer, der auf dem Kirchheimer Weg in Heidelberg unterwegs war. Der gegen 5 Uhr von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Süd durchgeführte Alkoholtest brachte ein Ergebnis von 1,8 Promille. Dem 17-Jährigen wurde auf dem Revier eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er zu seiner Mutter gebracht.