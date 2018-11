Auffahrunfall mit Bus, Auto und Roller

Gleich drei Fahrzeuge waren am Donnerstagvormittag an einem Auffahrunfall am Römerkreis beteiligt. Laut Polizei war gegen 9 Uhr ein 32-jähriger Rollerfahrer in der Kurfürstenanlage in Richtung Römerkreis unterwegs. Kurz vor der Einfahrt in die Anlage musste der Mann an einer Ampel abbremsen. Hinter ihm stoppte auch ein 24-jähriger BMW-Fahrer sein Auto. Dem 29-jährigen Busfahrer hinter den beiden gelang das nicht mehr. Er fuhr auf den BMW auf. Von der Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug auf den vor ihm stehenden Roller geschoben. Der Rollerfahrer stürzte dabei auf die Fahrbahn, wobei er sich leicht verletzte. Der 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 25-jährige Beifahrerin des BMW-Fahrers wurde beim Aufprall leicht verletzt und in eine Heidelberger Klinik gebracht. Insgesamt - an allen drei Fahrzeugen - entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 11.500 Euro.

Zeugen für Hauseinbruch gesucht

Urlaubszeit, Einbruchszeit: Schon wieder sucht die Polizei Zeugen für einen Hauseinbruch - dieses Mal ereignete sich dieser in der Weststadt. In der Zeit zwischen Freitag, 1. August, und Donnerstag, 7. August, brachen laut Polizei bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Oberer Gaisbergweg" ein. Über eine Hintertür des Anwesens verschafften sich die Diebe Zugang zu den Räumlichkeiten des Hauses. Sie durchsuchten mehrere Schränke und Kommoden. Ob etwas gestohlen wurde, ist zurzeit allerdings noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch geben können oder etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mitte unter Telefon 06221 / 991700 zu melden.

Radlerin bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Kirchheim wurde am Donnerstagabend eine 60-jährige Radfahrerin verletzt. Ein 49-jähriger Autofahrer kam laut Polizei aus dem Stückerweg aus Richtung Kirchheim und wollte nach links in den Cuzaring abbiegen. Hierbei übersah er die entgegenkommende 60-Jährige und stieß mit ihr zusammen. Die Frau stürzte von ihrem Fahrrad und zog sich dabei Verletzungen zu, die sie im Krankenhaus behandeln lassen musste. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen lagen der Polizei gestern Abend noch keine näheren Informationen vor.